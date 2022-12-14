اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مدرس تعدى على تلميذ بالضرب فى إحدى مدارس الدقهلية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 08:21 م
ضبط مدرس تعدى على تلميذ بالضرب فى إحدى مدارس الدقهلية مديرية أمن الدقهلية -أرشيفية
الدقهلية: محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب تلميذ فى الصف الرابع الابتدائي، بمدرسة علي بن أبي طالب بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، بإصابات في الوجه والظهر، إثر تعدي مدرس عليه بالضرب أثناء اليوم الدراسى بسبب الشغب.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المطرية من والد التلميذ طه محمود الخضيري، يتهم فيه مدرس اللغة العربية بالمدرسة بالتعدى بالضرب المبرح على نجله، وإصابته بإصابات بالغة.
 
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين تعدى المدرس بالضرب على التلميذ، وإحداث إصابات فى وجهه وظهره، بسبب الشغب أثناء الحصة.
 
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المدرس المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب شغب الطفل داخل الفصل، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 11159 لسنة 2022، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإخطار مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدي مدرس علي تلميذ

قوات الامن تتحفظ علي مدرس

شغب التلاميذ

مركز شرطة المطرية

تحرير محضر

والد طالب

تلميذ بالمرحله الإبتدائيه

مدرسة علي بن ابي طالب

مدرسه إبتدائيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة