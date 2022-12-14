ضبط مدرس تعدى على تلميذ بالضرب فى إحدى مدارس الدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

أصيب تلميذ فى الصف الرابع الابتدائي، بمدرسة علي بن أبي طالب بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، بإصابات في الوجه والظهر، إثر تعدي مدرس عليه بالضرب أثناء اليوم الدراسى بسبب الشغب.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المطرية من والد التلميذ طه محمود الخضيري، يتهم فيه مدرس اللغة العربية بالمدرسة بالتعدى بالضرب المبرح على نجله، وإصابته بإصابات بالغة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين تعدى المدرس بالضرب على التلميذ، وإحداث إصابات فى وجهه وظهره، بسبب الشغب أثناء الحصة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المدرس المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب شغب الطفل داخل الفصل، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 11159 لسنة 2022، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإخطار مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.