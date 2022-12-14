اليوم السابع
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ضبط عدد من المخالفات بمحلات بيع اللحوم فى حملة تموينية بالدقهلية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:57 م
ضبط عدد من المخالفات بمحلات بيع اللحوم فى حملة تموينية بالدقهلية جانب من الحملة التموينية
الدقهلية - محمد الحبشى

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، بالتعاون مع الطب البيطرى، حملة مكبرة على عدد من المحال التى تعمل في مجال بيع اللحوم، وذلك تنفيذا للتعليمات بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من مدى صلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين. 
 
تأتي تلك الحملة تحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، حيث تشكلت الحملة ناحية مركز أجا برئاسة مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية، وبالإشتراك مع الطب البيطري، بمشاركة الدكتور خالد عنبر والدكتور سامح الدسوقى. 
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 محلات جزارة لمخالفتهم القانون 53 لسنة 193 والقرار 517 لسنة 1986 لقيامهم بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها 100 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.
 
وأكدت مديرية تموين بالدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق لضمان صلاحية المواد الغذائية المعروضة للمواطنين والتصدى بكل حسم للمخالفين.

محال تجارية

محلات الجزارة

محلات بيع اللحوم

الطب البيطري

متابعه الأسواق

السلع الغذائية

أجا

الدقهلية



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