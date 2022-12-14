صرف 1.245 مليون جنيه إعانات استثنائية لعمال الزراعة ضحايا "حادث البحيرة"

أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف إعانات إستثنائية قدرها مليون و245 ألف جنيه لعمال الزراعة ضحايا الحادث المرورى بمحافظة البحيرة مطلع الشهر الجارى "ديسمبر2022"، وقالت "الوزارة" فى بيان صحفى اليوم الأربعاء إن 20 عاملًا سوف يستفيدوا من تلك الإعانات الإستثنائية منهم 11 متوفى، و9 مصابين، موضحةً أن كل متوفى سوف تحصل أسرته على مبلغ 100 ألف جنيه من شركة التأمين، و10 آلاف جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، بينما يحصل المُصاب على إعانة قدرها 5 آلاف جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن مصاريف علاج إضافية من شركة التأمين، وفقًا للظروف الصحية لكل حالة.

وبحسب البيان قال مجدى عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، إن توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة صدرت فى لحظة وقوع الحادث بتكليف مدير المديرية عثمان عبدالرسول، ومدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية أحمد عبدالوهاب الساخى، بالانتقال إلى موقع الحادث، وإعداد تقرير مُفصل، تمهيدًا لصرف إعانات للضحايا، وأنه رغم أن الضحايا غير مدرجين بقاعدة بيانات منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، إلا أن "الوزير"وجه بالصرف الاستثنائى طبقا للنظم واللوائح، سواء من شركة التأمين، أو من حسابات العمالة غير المنتظمة.

وجاء فى البيان أن حادث مرورى وقع بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى الكيلو 108 بدائرة وادى النطرون بمحافظة البحيرة وذلك يوم الخميس الموافق 2022-12-1، بلغ عدد ضحاياه 20 عاملًا، من عمال اليومية بالزارعة، أثناء توجههم للعمل بمزرعة بوادى النطرون، ومن بينهم عامل آخر توفى فى حادث أثناء ذهابه إلى عمله بشركة "أجر وفود"، وأعاد "البيان" نشر أسماء الضحايا وهم من المتوفيين :"محمد ممدوح محمد إبراهيم - رمضان عيد عبد الفتاح عبد العليم - عبد الرحمن جمال عطا أحمد - صبحى على محمد على - محمد سعيد محمد سعيد - حسن سعيد محمد سعيد - محمود صبحى سالم عبد السلام - رجب عوض عطيه محمد - كريم محمد على عبد الفتاح - محمد عطيه عبد الغفار عطيه..ومحمود مبروك عبد العزيز عبد الله العامل بشركة "أجر وفود"غرب الصحراوى، ومن المصابين وحالتهم حرجة:محمد عيد إسماعيل محمد البنا - أحمد همام جبريل همام، أمام المصابين بجروح طفيفة هم :اسلام محمد على عبد الفتاح - مصطفى ممدوح محمد - هنداوى نعيم هنداوى محمد - محمد رجب اسماعيل عبد السلام - محمد شحاته على - مصطفى رجب ثابت - هانى مهنى حميده عطيه.