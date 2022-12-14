"صحة سوهاج" تعلن تطعيم 892 ألفًا و971 طفلا ضد شلل الأطفال بنسبة 98,2%

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الاجتماع الخاص بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والذى يتم تنفيذه بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان والتى من المقرر لها الانتهاء منها اليوم 14 الجارى حيث تم تطعيم 892 ألفا و971 طفلا بنسبة 98,2 من إجمالى المستهدفين 909682.

جاء الاجتماع الدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية ود غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي. وبحضور مديرى الإدارات الصحية ومديرى الوقائى ومشرفى الوزارة والمديرية والإدارات.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج أعلنت قبل ذلك عن تطعيم 780 ألفا و276 طفلا ضد مرض شلل الأطفال من إجمالى الأطفال المستهدف تطعيمهم، ضمن فعاليات الحملة القومية بنسبة 85.8% حتى الآن، حيث يبلغ إجمالى المستهدفين من سن يوم حتى خمس سنوات بسوهاج 909 آلاف و682 طفلا.

وقال الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم زيادة عدد الفرق الثابتة والمتنقلة من 2561 فريقا إلى 2717 بجميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للحملة وعقد اجتماع يومى لتقييم أداء فرق التطعيم المشاركة وتفادى أى معوقات تواجه أعمال الفرق، لافتا إلى استمرار أعمال الحملة حتى مساء غدا الأربعاء 14 ديسمبر الجارى.