صحة القليوبية: تخطي المستهدف من حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بنسبة 101%

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، والتي استمرت لمدة 4 أيام يام متتالية، حيث كان مستهدف التطعيم لمحافظة القليوبية هو مليون و 84 ألف و795 طفل وطفلة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والوزير اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشاد وكيل الوزارة، بالجهود المبذولة من أجل نجاح الحملة حيث أدى كلٍ دوره على أكمل وجه للمساهمة في هذا العمل الوطني، فقد كانت ملحمة من التعاون بين جميع أطياف الصحة، تحت إشراف إدارة الطب الوقائي برئاسة الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، والتي أسفرت عن تحقيق المستهدف بنجاح بنسبة 101%.

كما وجّه "الخطيب"، مزيد من الشكر والامتنان الحقيقي لفرق التمريض الرائع الذي تعب لمدة 4 أيام بلا كلل ولا ملل يمرون من شقة إلى شقة ومن بيت إلي بيت ومن شارع إلي آخر في شوارع خالية وطرق مهجورة وبين قرى ونجوع بعيدة من أجل خدمة أبناء الوطن الحبيب مصر.