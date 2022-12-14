رفع 400 طن مخلفات.. رفع كفاءة التحويلة المرورية لمطلع الدائرى للقادم من المريوطية

كتبت – مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الطالبية وهيئة النظافة والتجميل برفع كافه المخلفات والرتش بالتحويلة المرورية المؤدية الى مطلع الطريق الدائري (طريق الساحل) للقادم من المريوطية والمتجه إلى مناطق أرض البحر والمنيب، لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، وذلك في ضوء أعمال التوسعات الجارية بنطاق الطريق الدائري وما يلزمه من إجراء تحويلات مرورية للتيسير علي المواطنين وتسهيل حركة سير المركبات.

وتابع اللواء أحمد راشد، جهود حملات رفع المخلفات والرتش بالمنطقة المشار إليها والتي وصلت إلى أكثر من 80 نقلة بسيارات ومعدات وفرق النظافة تمكنت خلالها أجهزة المحافظة من رفع 400 طن مخلفات ورتش بمسار الطريق الامر الذي ساهم في توسعته أمام الحركة المرورية وإنهاء الإعاقات المرورية بمسار التحويلة.

وأكد المحافظ، على حي الطالبية بضرورة أستمرار أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطريق، مشدداً على المتابعة الدورية للمنطقة حفاظآ علي حاله النظافة بها وتنظيم أكمنه ثابتة ومتحركة لضبط والتصدي للسيارات والمركبات التي تلقي المخلفات والرتش واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



أعمال رفع المخلفات



رفع كفاءة التحويلة المرورية المؤدية الى مطلع الدائري للقادم من المريوطية



رفع كفاءة التحويلة المرورية المؤدية الى مطلع الطريق الدائري