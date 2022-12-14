وقال خفر السواحل الفرنسي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إنه يقوم حاليا بعمليات بحث وانقاذ بعد الحادث الذي تعرضت له مركبة صغيرة قبالة مقاطعة "كينت" (جنوب شرق إنجلترا) .. مضيفا أنه تم أيضا الاستعانة بمروحية تابعة للبحرية الفرنسية.

وكانت فرنسا والمملكة المتحدة قد وقعتا مؤخرا اتفاقا جديدا للعمل معا من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توترا كبيرا بين البلدين الجارين.

يذكر أنه بموجب هذا الاتفاق، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72,2 مليون يورو (74,5 مليون دولار) في العامين 2022-2023 لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40% عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية.

