اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

جو بايدن: سافرت إلى مصر لدعم جهود التكيف البيئى ومكافحة التغير المناخى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:20 م
جو بايدن: سافرت إلى مصر لدعم جهود التكيف البيئى ومكافحة التغير المناخى الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن،  إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت مع الاتحاد الإفريقي لتعزيز الديمقراطية والمبادئ الجوهرية التي توحد الشعوب، متابعا: نسعى لاستثمار 350 مليون دولار لدعم الاقتصاد الرقمي في القارة الأفريقية.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته أمام المنتدي الأمريكي الإفريقي، أنه سافر إلى مصر لحضور مؤتمر الأطراف "COP27" من أجل دعم جهود التكييف ومكافحة التغير المناخي، موضحا أن مؤسسة التمويل الأمريكية ستواصل استثماراتها لدعم الزراعة في أفريقيا.

 

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدى لأزمة تغير المناخ التى تواجه العالم، وتضع الأولوية على التحول في الطاقة داخل أمريكا والدول الإفريقية من أجل السماح بالتأقلم مع أزمات المناخ.


القمه الافريقيه الامريكيه

افريقيا

أمريكا

بايدن

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس

القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الامريكية الافريقية

القمة الأفريقية الأمريكية

القمة الافريقية الامريكية

الرئيس السيسى

السيسى

الرئيس السيسي

أفريقيا

زيارة الرئيس السيسى لأمريكا

زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

زيارة السيسى لواشنطن

لقاءات السيسى في امريكا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة