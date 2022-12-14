جو بايدن: سافرت إلى مصر لدعم جهود التكيف البيئى ومكافحة التغير المناخى

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت مع الاتحاد الإفريقي لتعزيز الديمقراطية والمبادئ الجوهرية التي توحد الشعوب، متابعا: نسعى لاستثمار 350 مليون دولار لدعم الاقتصاد الرقمي في القارة الأفريقية.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته أمام المنتدي الأمريكي الإفريقي، أنه سافر إلى مصر لحضور مؤتمر الأطراف "COP27" من أجل دعم جهود التكييف ومكافحة التغير المناخي، موضحا أن مؤسسة التمويل الأمريكية ستواصل استثماراتها لدعم الزراعة في أفريقيا.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدى لأزمة تغير المناخ التى تواجه العالم، وتضع الأولوية على التحول في الطاقة داخل أمريكا والدول الإفريقية من أجل السماح بالتأقلم مع أزمات المناخ.