توزيع 800 بطانية على الأُسر الأولى بالرعاية ومبالغ مالية لدعم المشروعات بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلقت مديرية التضامن بالإسماعيلية، عدة فعاليات استهدفت الأسر المعيلة وأصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

ونظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، قافلة تهدف لتوزيع 800 بطانية على 800 أسرة معيلة من الأسر الأولى بالرعاية، واستهدفت القافلة 3 مناطق للتوزيع، المنطقة الأولى قرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد والمنطقة الثانية مدينة التل الكبير، والمنطقة الثالثة القنطرة غرب، أبوصوير، مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأضافت مها الحفناوي وكيل مديرية التضامن بالإسماعيلية، أنه تم توزيع مبالغ مالية على 55 مواطن بحد أقصى 40000 جنيه، لدعم مشروعاتهم وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي وذلك بديوان عام المديرية.

وأكدت الحفناوي أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تسعى جاهدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال الندوات واللقاءات والحملات التي تنظمها داخل قرى وعِزب المحافظة، مشيرة إلى أن محافظ الإسماعيلية دائمًا ما يُولي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.