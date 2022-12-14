تناول اللوز يساعدك على تجنب السعرات الحرارية غير الصحية

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة صحية فيمكنك التفكير فى تناول الخضار أو الفاكهة، ووفقا لما نشر مؤخرا فى المجلة الأوروبية للتغذية فإن تناول القليل من اللوز يساعدك على تجنب السعرات الحرارية غير الصحية، بحسب ما ذكره موقع eatthis.

واشتملت الدراسة التى أجرها باحثون من جامعة جنوب أستراليا، على 140 مشاركًا كانوا جميعًا بالغين تتراوح أعمارهم بين 25 و65 عامًا، واعتُبروا أيضًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وتم تخصيص وجبات خفيفة عشوائية للمشاركين، وبعد تناولها، تم تقييمهم لمعرفة مدى تأثير ذلك على شهيتهم.

نتائج الدراسة

أظهرت النتائج أن تناول ما بين 30 و50 جرامًا من اللوز يوميًا أدى إلى تناول المشاركين سعرات حرارية أقل، ووجد أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز قد عانوا من تغيرات فى الهرمونات المنظمة للشهية، وقد تكون هذه قد ساهمت فى تقليل تناول الطعام.

وأوضحت الدكتورة شاريا كارتر، من تحالف جامعة جنوب أستراليا للبحوث في التمارين والتغذية والنشاط، أن التغييرات الصغيرة والإيجابية فى نمط الحياة يمكن أن يكون لها تأثير على مدى فترة أطول عندما نجرى تغييرات صغيرة ومستدامة، فمن المرجح أن نحسن صحتنا العامة على المدى الطويل.

لماذا يساعد اللوز فى خفض السعرات الحرارية؟

يحتوى اللوز على دهون وبروتينات أحادية ومتعددة غير مشبعة، بدلاً من الكربوهيدرات فقط، ما يجعلك أكثر إشباعًا ويحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم حتى الوجبة التالية أو الوجبة الخفيفة، ما يدفع الناس إلى تناول سعرات حرارية أقل من مصادر غير صحية.

اللوز يحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بعين الجمل والفستق، لكن اللوز يحتوي أيضًا على نسبة أقل من أوميجا 3 الأحماض الدهنية مقارنة بعين الجمل، لذلك يعتمد الأمر على ما تبحث عنه، فاللوز يمكن أن يكون وجبة خفيفة رائعة أو يضاف إلى العديد من الوجبات المختلفة.