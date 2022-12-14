اليوم السابع
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تعرف على تخفيضات أسعار تذاكر السكة الحديد

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:00 ص
تعرف على تخفيضات أسعار تذاكر السكة الحديد هيئة السكة الحديد
كتب : سيد الخلفاوى

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تقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات وامتيازات لعدد كبير من فئات الركاب تبدأ من تخفيض 50% من قيمة التذكرة وحتى 100% من التذكرة، وهو ما نعرضه في النقاط التالية..

1.   المحاربين القدماء والمرافق إن وجد 75%

2.   سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%

3.   مصابي وأسر شهداء الشرطة 50%

4.   ذوى الاحتياجات الخاصة 50%

5. مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 إلى 19 فرد وأكثر من ذلك 66.66 %

6.   الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%

7.   مصابي وأسر شهداء الثورة 50%

8.   مرضي الأورام السرطانية 100%

11الأطفال الصم  (معهد امبابه) 100%

12.  الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%

13أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ60 عاماً 50% .

14من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .


تخفيضات السكة الحديد

تذاكر السكة الحديد

النقل

قطارات السكة الحديد



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