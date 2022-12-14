تعرف على الخدمات المقدمة فى مكتبة جامعة الإسكندرية المركزية 

افتتحت مكتبة جامعة الإسكندرية المركزية عام 1985 وبها العديد من الكتب والمراجع والمخطوطات النادرة والمختلفة بالاضافة إلى الدوريات وتقديم خدمات مختلفة للطلاب والباحثين.

وينشر "اليوم السابع" الاقسام والخدمات المتوفرة فى مكتبة جامعة الإسكندرية المركزية:

1- وحدة الخدمات الإلكترونية:

تقدم خدمات مميزة للباحثين والطلاب تشمل استلام الرسائل العلمية من الباحثين ومن قسم التزويد واشتراك بنك المعرفة لطلاب الدراسات العليا بالجامعة وانشاء بريد إلكترونى للطلاب والباحثين ومساعدة الباحثين المترددين على المكتبه الرقمية بعمل نسخه إلكترونية لابحاثهم على اقراص ممغنطة وتقديم كل ما يحتاجه الباحثين من رسائل إلكترونية متاحة بالوحدة وطباعة 10% منها طبقا للوائح المنظمة نظرا لاحتياج الباحث.

2- وحدة الرقمنة:

تقوم برقمنة كتب التراث وتعديلها ومراجعتها وتجهيزها للاطلاع إلكترونيا ورقمنة المخطوطات

3- قسم الدوريات العلمية

وله العديد من الدوريات المختلفة بكافة التخصصات

4- قسم الرسائل العلمية

وهى الرسائل العلمية التى يقوم بها داريو الدراسات العليا بالجامعة

5- قسم الكتب والمراجع

يحتوى على كتب ومراجع مختلفة وبكافة المتخصصات العلمية.

6- قسم التزويد

يقوم بحصر وتسجيل المذكرات الوسائل العلمية وتسجيلها إلكترونيا.

7- قسم المقتنيات

يحتوى على العديد من كتب التراث والمخطوطات النادرة