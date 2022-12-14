تطعيم 90% من أطفال بورسعيد ضد مرض شلل الأطفال

وأشار "هاشم"، خلال متابعته فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، إلى أنه جرى تدريب حوالى 800 عضو فريق طبي لإنجاز مهام الحملة، حيث شارك أكثر من 400 فريق طبي ثابت ومتحرك في التطعيم.

وأوضح أن الحملة استهدفت تطعيم أكثر من 101 ألف طفل من عمر يوم وحتى 5 أعوام من المقيمين بالمحافظة والمتواجدين داخل حدودها من المصريين وغير المصريين.