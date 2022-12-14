تطعيم أكثر من مليون طفلا وطفلة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الانتهاء من تطعيم ما يزيد عن مليون طفلا وطفلة، ضمن مبادرة وزارة الصحة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، خلال أول يومين من المبادة، من إجمالى المستهدف بالمحافظة والذى يبلغ 1084795 طفل وطفلة، بنسبة وصلت 98%، وتواصل الفرق الطبية حاليا أعمالها للانتهاء من المستهدف بالكامل بقرى ومدن المحافظة.

وكان قد دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد الماضى، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز الطبى بمدينة بنها والتى تنظمها مديرية الصحة بالقليوبية، وذلك من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر وحتى الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، حيث يصل عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة إلى 1084795 طفلا وطفلة.

وأكد الهجان، على قيام مديرية الصحة بعمل تقرير يومى خلال فترة التطعيم وبيان المشكلات ليتم حلها بسرعة مشيرا إلى أن إستراتيجية الحملة التى ستقوم بتنفيذها مديرية الصحة بالقليوبية تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى منزل بالمناطق الحضرية والريفية بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة ومواقف السيارات والقطارات والمنشآت الصحية "مراكز حضرية، مكاتب صحية، مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة والمركزية".

وأكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال انتشار 2712 فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة، مقسمة إلى 353 فرقة ثابتة متوفرة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية، بالإضافة إلى إنتشار 2359 فرقة متحركة للتطعيم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.