تخريج 12 شركة ناشئة من حاضنة مجمع برج العرب الإبداعى

كتبت هبة السيد

شهد ممثلين من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، تخريج الدفعة الثانية من من حاضنة "إبني" في مجمع برج العرب الإبداعي والذي ضم 12 شركة ناشئة في عدة مجالات أبرزها العلاج عن بعد ، الروبوتات ، الزراعة ، الصحة النفسية.

فيما قدمت جمعية اتصال أولStandup-Tech للشركات الناشئة استطاعت فيه نقل الخبرات والمعارف لرواد الأعمال المشاركين في هذا الحدث.

وأشاد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس ادارة اتصال بالمستوى الذي وصلت إليه الشركات المحتضنة داخل مجمع برج العرب الإبداعي والذي يمثل شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي، والخاص، والأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا أن اتصال مستمرة في تحقيق النجاحات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لهذه الشركات.

أضاف أن مجمع برج العرب الإبداعي لم يقتصر دوره فقط على توفير الدعم المالي للشركات الناشئة بل قدم لهم حزمة أخرى من الخدمات أبرزها التدريب والاستشارات والتسويق والاستشارات القانونية .

وأكد الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المشاركة في احتضان هذه الشركات لم تقتصر على مشروعات تكنولوجيا المعلومات فقط بل كل المشروعات في مجالات كثيرة حيث باتت التكنولوجيا هي القاسم المشترك في كل مجالات الحياة، ومن منطلق اهتمام الأكاديمية بدعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال فإن الأكاديمية قد اطلقت حاضنات تكنولوجية في سوهاج والأقصر وأسوان والمنصورة ودمياط وبدأنا مع اتصال في القاهرة وبرج العرب .

وأوضح أن الأكاديمية قد اتخذت قرارا بالاستثمار في 5 شركات ناشئة تعمل في مجالات الأسمدة الحيوية والمدفوعات الرقمية والقطاعات الطبية .

أوضح المهندس طارق صلاح مدير مبادرة مجمعات الإبداع بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال Tiec التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أن ايتيدا قد قامت منذ سنوات بدعم مجمع برج العرب للإبداع التكنولوجي بقيمة 25 مليون جنيه إيمانًا منها بدورها تجاه الأفكار الشابة ورواد الأعمال خاصة المشروعات التي تقوم بخلق حلول لمشاكل مجتمعية قائمة، وبالتعاون مع الشركات المختلفة نجحنا في تقديم كل سبل الدعم الكافي لهذه الشركات، مشيرا أن دور المركز يتمثل في توفير التمويل وتوفير الوقت على الشركات وذلك بهدف زيادة معدلات بقاءها في عالم الأعمال والاستمرار في تقديم منتج/خدمة للسوق حيث تهتم ايتيدا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتأهيل الكوادر الشابة ونشر ثقافة الأعمال، حيث تحرص "ايتيدا" منذ إنشاءها على احتضان وتمويل الأفكار التكنولوجية المبتكرة للشباب لتحويلها إلى مشروعات تجارية ناجحة.