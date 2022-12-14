وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الحكومة أكدت إنقاذ نحو 40 مهاجرا، بعد أن تم إخطار السلطات البريطانية بوقوع حادث قبالة ساحل كينت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تأكدت وفاتهم حتى الآن قد يرتفع على الأرجح.

وأطلق خفر السواحل في المملكة المتحدة مهمة بحث وإنقاذ شملت قوارب نجاة ومروحيات استجابة للحادث الذي تعرض له القارب الصغير في ظروف طقس شديد البرودة.

ووفقا للصحيفة، يأتي هذا الحادث بعد عام من وفاة 27 شخصا على الأقل عندما انقلب قارب أثناء عبوره القنال الإنجليزي (بحر المانش).

كما تأتي مهمة البحث والإنقاذ أيضا بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خطط لتشديد قواعد اللجوء ، بما في ذلك رفض مطالبات المهاجرين الذين يصلون في قوارب صغيرة.