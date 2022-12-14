وقال البابا فرانسيس - في لقاء مفتوح في قاعة "بولس السادس" بالفاتيكان ، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن الشعب الأوكراني يعاني كثيرا ويكابد الجوع ويشعر بالبرد ويموت كثير من أفراده لعدم توفر أطباء أو ممرضات"، مضيفا: "دعونا لا ننسى أن نمضي عيد ميلاد بسلام مع الله وكذلك مع حضور الأوكرانيين في قلوبنا والقيام بهذه المبادرة الملموسة لهم".

ويدعو بابا الفاتيكان بلا كلل من أجل السلام منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، وهو موضوع يثيره بانتظام في خطاباته، حيث أجهش بابا الفاتيكان فرنسيس بالبكاء مؤخرا أثناء حديثه عن معاناة الشعب الأوكراني، خلال صلاة أقيمت في وسط روما.