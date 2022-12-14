المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين فى واقعة سرقة طبيب أسنان بالإكراه ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحى تامر أحمد رضا، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 6 متهمين فى واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 نوفمبر من عام 2021، والمتهم فيها: «ع ا م صاحب محل ملابس،" ا س ص" مالك ورشة، " ا م ا " سائق، "ن ن ا" عامل زراعى، "ح ح ا" عاطل، بدائره قسم الجنوب اول بمحافظه بورسعيد حيث سرق المتهمون السيارة رقم "ر ق م 7634"، والمبلغ المالى المملوكين للمجنى عليه أحمد محمد عبد اللطيف إبراهيم بطريقة الإكراه الواقعة عليه بأن استوقفوه بالطريق العام وأشهروا فى وجهه السلاح النارى وتعدوا عليه بالضرب فتمكنوا بتلك الوسيلة من بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته والإستيلاء على المسروقات، وأحرزوا سلاحا ناريا بندقية آلية و15 طلقة، وأحرزوا سلاحا ناريا آخر مسدس و29 طلقة للسلاح النارى، ومطواة.

واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى الشاهد الأول وهو المجنى عليه ويعمل طبيب أسنان، والذى أكد أنه حال قيادته للسيارة بالطريق العام ليلا فاجئه المتهمون بأن قاموا بإعتراض طريقه وأخرجوه عنوة من السيارة، وأشهروا فى وجهه أسلحه نارية وتعدوا عليه بالضرب واستولوا على السيارة والمبلغ المالى، قاصدين من ذلك سرقته بالاكراه.

واستمعت كذلك المحكمة إلى شهادة هيثم ماجد ضابط بإدارة البحث الجنائى وحازم إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطه الجنوب أول، والذين أكدوا أن التحريات السرية أسفرت عن صحة حدوث الواقعة وفقا لرواية المجنى عليه، وأنه نفاذا لقرار ضبطهم واحضارهم تمكنا من ضبط المتهم الأول فى الطريق العام وبتفتيشه عثر أسفل مقعد الدراجة قيادته على سلاح نارى بندقيه اليه، بداخلها خزنتين بداخلهما 15 طلقة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بنية السرقة بالاكراه.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عباره عن سلاح النارى بندقية آلية بماسورة مششخنه صالحه للاستعمال وذخيرة نارية 15 طلقة من المستخدمه عليه وصالحه للاستعمال، وسلاح نارى مسدس بماسوره مشخشنة صالحة للاستعمال، وكذا اثنين خزينة من المستعملين بها كاملة وسليمة وصالحه للاستعمال، وتبين كذلك بالاطلاع على محضر الشرطة أنه بالكشف على السلاح النارى المسدس المضبوط تبين أنه مبلغ بسرقته ومحرر عن ذلك محضر رقم 24 لسنه 2011 جنح الإسكندرية.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد خمس سنوات عما أسند اليهم، ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وذلك فى القضية رقم 31 لسنة 2022 جنايات جنوب أول والمقيدة برقم 2 لسنة 2022 كلى بورسعيد.