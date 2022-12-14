المديريات التعليمية توجه بتفعيل التقييم التشخيصى لتلاميذ الصفوف الأولى

كتب محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بشأن تفعيل التقييم التشخيصي لمهارات تلاميذ الصفوف الأولي، حرصاً علي متابعة مستوي الأداء التعليمي للصفوف الأولي.

ووجهت المديريات التعليمية، علي قيام معلمي الصفوف الأولي من الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي تحت أشراف موجهي الصفوف الأولي بالإدارات التعليمية بعقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دوري وعلي فترات زمنية مناسبة لقياس مستوي كل تلميذ في مهارات القراءة والكتابة والحساب المرتبطة بالصف الدراسي.

وقالت المديريات التعليمية، إن الهدف من التقييمات معرفة مدي تحقق نواتج التعلم وقياس معدل تقدم التلاميذ لتعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلي وتحفيزهم علي تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديد (قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب، التقييم من خلال الأنشطة، التقييم من خلال الملاحظة).

وطالبت المديريات التعليمية، إحاطة أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصاً علي تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه مع التأكيد علي استخدام النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وطمأنه أولياء الأمور، وعدم التعامل بالدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات، عدم ربط التقييمات بالنجاح والرسوب وكذا عدم تأثير ها علي الانتقال من صف إلي صف أعلي.