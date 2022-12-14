اللجنة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بالدقهلية تجتمع للبت فى طلبات المستثمرين

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، لرئاسة اجتماع اللجنة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية، وذلك للبت فى طلبات المستثمرين.

وقد أوضح نائب محافظ الدقهلية، أنه تم مراجعة ومناقشة كافة الطالبات المقدمة من عدد من المستثمرين، كما تم استعراض ومناقشة مراحل إنشاء معرض منتجات المصانع بالمنطقة الصناعية للعمل علي تسويق هذه المنتجات ووصول المنتج من المصنع إلى المواطن بسعر الجملة للحد من المغالاة في ارتفاع الأسعار.

ووجه "المحافظ " بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه المستمثرين وتحقيق مطالبهم وتقديم جميع التسهيلات لتشجيعهم علي الاستثمار وجذب مستثمرين جدد.

وأكد "مختار" على أن الجميع يعمل بالجهاز التنفيذي بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين لجذب الاستثمار وزيادة معدل الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس محمود الغنيمي مدير الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة، وعصام حجاج مدير متابعة مكتب المحافظ، والمهندسة شيماء الصديق مدير عام المرافق والدكتور مصطفي عنان مدير المنطقة الصناعية بجمصة، وياسر الغريب مدير الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس حسام حسن مدير إدارة تيسير الأعمال، والدكتور عماد النجار مدير عام البيئة وعدد من المستثمرين.