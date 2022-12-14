اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيدة العذراء الهيكل وتطييب رفات القديس صليب الجديد بأطفيح

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:32 م
الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيدة العذراء الهيكل وتطييب رفات القديس صليب الجديد بأطفيح الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيدة العذراء
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا زوسيما أسقف أطفيح، القداس الإلهي لتذكار دخول السيدة العذراء هيكل أورشليم، وعيد الشهيد صليب الجديد، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية أمس، في كنيسة السيدة العذراء بقرية ميدوم بمركز الواسطى، التابعة للإيبارشية.
 
وطيّب نيافته رفات الشهيد صليب الجديد خلال صلاة القداس، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية. 
 
وفى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وفد من دار الكتاب المقدس بمصر برئاسة المهندس أمير إلهامي مدير الدار وبعض أعضاء المجلس وقيادات الدار.
 
 
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الكنيسة

السيدة العذراء

اخبار مصر

البابا تواضروس



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