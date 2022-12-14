القبض على صاحب مكتبة لتزويره محررات رسمية بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على صاحب مكتبة أدوات مدرسية مقيم نطاق مركز أبو كبير، لقيامه بتزوير محررات رسمية ومستندات خاصة بالحكومة والسفارات نظير مقابل مادى.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام ضباط فرع الإدارة العامة بشرق الدلتا، من ضبط " م م " 50 عاما صاحب مكتبة للأدوات المدرسية، مقيم دائرة أبوكبير، باصطناع وتزوير المحررات الرسمية والمستندات الحكومية بالدولة والسفارات ، بمقابل مادى، تم التحفظ على المضبوطات وأدوات الطباعة المستخدمة فى اعماله الإجرامية.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر رقم 19693 جنح أبوكبير لسنة 2022، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.