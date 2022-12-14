اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على المتهمين بقتل شخص في مدينة بدر

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:00 م
القبض على المتهمين بقتل شخص في مدينة بدر متهم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تمكن رجال المباحث من القبض علي المتهمين بتعذيب شخص في مدينة بدر وتم نقل الجثة الي المستشفي. 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهاليى بالعثور علي جثة أحد الأشخاص أسفل عقار سكنى في مدينة بدر ،وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي المكان وتبين من خلال الفحص العثور علي جثة "أحمد.م.أ"، مصاب بجروح وكسور، ويظهر علي جسده اثار تعذيب وكشفت التحريات أن عدد من الأشخاص اعتدو عليه بالضرب وتم القائه من الطابق الثالث للعقار .
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وجار التحقيق معهم حول ملابسات الحادث وأسبابه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

أمن القاهرة

جريمة قتل

اخبار الحوادث

مدينة بدر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة