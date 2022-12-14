القبض على المتهمين بقتل شخص في مدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من القبض علي المتهمين بتعذيب شخص في مدينة بدر وتم نقل الجثة الي المستشفي.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهاليى بالعثور علي جثة أحد الأشخاص أسفل عقار سكنى في مدينة بدر ،وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي المكان وتبين من خلال الفحص العثور علي جثة "أحمد.م.أ"، مصاب بجروح وكسور، ويظهر علي جسده اثار تعذيب وكشفت التحريات أن عدد من الأشخاص اعتدو عليه بالضرب وتم القائه من الطابق الثالث للعقار .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وجار التحقيق معهم حول ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.