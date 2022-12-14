الطب البيطرى فى دمياط: قمنا بتحصين ما يقارب من 50 ألف رأس ماشية حتى الآن

تستقبل محافظة دمياط هذه الأثناء فعاليات الحملة القومية لتحصين الناشئة بعنوان " اجرى وحصن" والتى تهدف لرفع المناعة لدى رؤوس الماشية ضد الإصابة بأمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، أيضا تشهد قرى المحافظة انطلاق مشروعات مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

وفى هذا السياق قدم اليوم السابع لقاء مع الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط وكان هذا نص الحوار



- كيف تم الاستعداد لاستقبال حملات تحصين الماشية؟

- هناك العديد من الفرق الطبية المتجولة، يتم عمل زيارات مكثفة لكافة المزارع، حملات التحصين حملات ممنهجة تتم ثلاث مرات سنويا، ولكننا نقوم باعمال التحصين على مدار العام إذا كان هناك احتياجا لذلك.

- ما هى النتائج التى أسفرت عنها حملات التحصين الخاصة بالماشية حتى الآن؟

- نستهدف كافة المزارع داخل المحافظة، ولكننا قمنا بتحصين ما يقارب من 50 ألف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة وحتى الآن.

هل هناك وقت محدد للمربيين من أجل التحصين؟

- ليس هناك وقت محدد، فقط على للمربيين التسجيل ضمن برامج الحملة والتحصين، الهدف من تلك الحملات هو رفع نسبة الوقاية والأجسام المناعية لدى الناشئة وبالتالى يكون هناك وقاية ضد الإصابة بأية أمراض، لذلك يتم التحصين بشكل دورى كل 4 أشهر.

بماذا تنصح المربيين من أجل حماية الماشية؟

- هناك بعض الخطوات التى يجب مراعاتها من أجل حماية الماشية من الإصابة ضد الأمراض وهى:

1 - الاستجابة لفرق التحصين.

2- المتابعة بشكل دورى وتقديم الاهتمام مع ملاحظة أية متغيرات.

3- حضور ندوات التوعية التى تقدمها المديرية.

4 - الحذر من انتقال العدوى المشتركة بين الأنسان والحيوان وهناك ندوات مكثفة لرفع الوعى لديهم.

حدثنا عن تلك الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها؟

- هناك العديد من الأمراض المشتركة بين الأنسان والحيوان، والتى تنتقل اما عن طريق تناول منتجات مصابة، أو عن طريق الاختلاط وهنا نذكر منها " حمى الوادى المتصدع، السل"، وغيرها من تلك الأمراض والتى يبلغ عددها أكثر من 200 مرض.

الوقاية مختلفة حسب نوع الحيوان الذى يتم تربيته ولكن بشكل عام علينا الاطلاع كثيرا والتعامل بحرص إذا أردنا التربية لأية حيوانات مهم جدا تنفيذ تعليمات مديرية الطب البيطرى والمواظبة على حضور ندوات التوعية.

كيف تتعامل مع التربية المنزلية فى هذا الأمر؟

-التربية المنزلية للدواجن وغيرها غير مصرح بها داخل المدن، إنما هى بالقرى فقط، وهنا نقوم بتكثيف الندوات والزيارات المنزلية للتوعية ضد هذه الأمراض وتقديم النصائح اللازمة للتربية السليمة والوقاية من الإصابة بأية امراض.

كيف أثرت مبادرة حياة كريمة على خدمات الطب البيطرى فى قرى دمياط؟

الأمر إيجابى جدا، ساعدتنا مبادرة حياة كريمة بشكل كبير داخل القرى، تطوير المنشآت أمرا هاما لوصول الخدمات لتلك القرى بشكل سليم وهذا ما نجحت مبادرة "حياة كريمة" فى تحقيقه.

كم مشروع نفذته مبادرة حياة كريمة بدمياط للطب البيطري؟

- هناك 12 مجمعا زراعيا تم تنفيذها داخل قرى دمياط، يحتوى كل مجمع على وحدة بيطرية ووحدة إرشاد ووحدة زراعية، هذا الأمر ساهم كثيرا فى الوصول إلى تلك المناطق بشكل أسهل وأسرع.

كيف انطلقت المبادرة الرئاسية "كوب لبن نظيف" داخل دمياط؟

- يتم الآن متابعات وزيارات ميدانية، وكذلك عقد لقاءات مع أصحاب مراكز تجميع الألبان والمرابيين، وذلك لتطوير تلك المراكز وتوفير كافة سبل الدعم المطلوبة لتنفيذ برنامج المبادرة، وهناك تنسيق جيد بيننا وبين مديرية الزراعة للوصول إلى الأهداف المطلوبة.

دور الطب البيطرى فى الرقابة الأسواق؟

- تستهدف حملات التفتيش بشكل يومى ما يتم عرضه من منتجات داخل المحال التجارية، أيضا يتم الكشف بشكل مستمر عن الماشية داخل المجازر قبل إتمام الأختام، هناك تنسيق كبير مع كافة الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة لأحكام الرقابة على الأسواق، هدفنا تقديم غذاء أمن المواطنين خالى من الأمراض.