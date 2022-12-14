الشيخ محمد بن راشد: المستكشف راشد أرسل أول رسالة إلى مركز الفضاء فى دبى

كتب محمد جمال

قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، إن المستكشف "راشد" وجه أول رسالة إلى مركز الفضاء في دبى، وذلك بعد 3 أيام على انطلاقه إلى القمر، مؤكدا أن جميع الأجهزة في المستكشف تعمل بشكل سليم، بحسب سكاى نيوز.