السلطات التونسية تداهم وكرا لتجارة المخدرات وتضبط كميات من الهيروين

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قامت السلطات الأمنية التونسية اليوم /الأربعاء/ بمداهمة وكر لتجارة وترويج المخدرات وضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين .



وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له - إنه في إطار متابعة قضية تمكن الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات في بن عروس في 7 ديسمبر الجاري، والقبض على 5 أشخاص ضالعين في شبكة تنشط في مجال الإتجار بمخدر الهيروين، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المحرك الرئيسي للشبكة.



وأضاف المتحدث أن هذا الشخص كان يشرف على توريد كميات كبيرة من مخدر الهيروين من دولة أجنبية إلى تونس، وعقب استئذان النيابة العامة، قامت القوات الأمنية بمداهمة شقة تابعة له بجهة "سكرة"، حيث تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين ومبلغ مالي قدره 35 ألفا و 500 دينار .