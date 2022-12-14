الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يلتقى عددا من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:41 م الرئيس عبد الفتاح السيسى واشنطن - محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته بواشنطن عددا من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسى واشنطن مجلس النواب الامريكى اليوم السابع بلس القمة الافريقية الامريكية زيارة السيسي لامريكا القمة الأفريقية الأمريكية افريقيا أمريكا مصر وافريقيا اعمال القمة الافريقية الأمريكية الموضوعات المتعلقة بالأعلام والأغانى الوطنية... استقبال حاشد للرئيس السيسي فى مقر إقامته بواشنطن الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:37 م الجالية المصرية فى أمريكا تبهر العالم من جديد على أطراف البيت الأبيض فى واشنطن.. الهتافات للرئيس السيسي تلهب حماس المئات وتنتصر على طقس تحت الصفر.. ويؤكدون لـ"اليوم السابع": نشعر بالفخر والدولة تقف على أرض صلبة الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:34 م برنامج عمل مكثف للرئيس السيسى بواشنطن.. كلمته أمام القمة الأفريقية الأمريكية غدا تركز على تعزيز الشراكة لمواجهة أزمة الأمن الغذائى.. وتعكس رؤيته بضرورة زيادة حجم التجارة وإقامة جسور النقل بين دول القارة السمراء الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:18 م نشاط مكثف للرئيس السيسى فى واشنطن اليوم.. لقاءات مع قيادات بالكونجرس وعشاء مع بايدن الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 06:50 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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