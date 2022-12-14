الداخلية تضبط محطة بث تليفزيونى لاسلكية غير مرخصة

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بنطاق دائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلى الدش وأمكن ضبط (المدير المسئول، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (127 جهازا إلكترونيا يستخدم فى "استقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية" - وحدة معالجة مركزية للتحكم فى الشبكة - هاتف محمول خاص بالمتهم يحوى آثار ودلائل على إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء)، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى، ويشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تقدم الخدمة لنحو (11000) مشترك نظير مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.