اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 06:17 م
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الداخلية تضبط عصابة تتاجر بالماس المهرب.. فيديو

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 05:37 م
الداخلية تضبط عصابة تتاجر بالماس المهرب.. فيديو الداخلية تضبط عصابة تتاجر بالماس المهرب
كتب محمود عبد الراضي

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استمراراً لجهود التصدي للجرائم التى تضر بالاقتصاد الوطنى نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى لقيامه بالإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة، كما نجحت فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتقليد العملات الوطنية والأجنبية.
 

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