الداخلية تضبط عصابة تتاجر بالماس المهرب.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

استمراراً لجهود التصدي للجرائم التى تضر بالاقتصاد الوطنى نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى لقيامه بالإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة، كما نجحت فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتقليد العملات الوطنية والأجنبية.