التحفظ على 21 طن أرز شعير قبل تهريبها خارج بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه فى إطار توجيهات الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض خارج الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من الأرز والحفاظ على استقرار أسعاره فى الأسواق، تم تشكيل حملة مكثفة بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان بالاشتراك مع مديرية أمن بورسعيد ومباحث التموين ومديرية التموين والكمائن الواقعة نطاق المحافظة.

وتابع أن الحملة تمكنت من ضبط سيارتين محملتين بـ21 طن أرز شعير أثناء محاولة الخروج من منافذ المحافظة، بغرض التهريب، ما يؤثر على المعروض من الأرز الأبيض ووفرته بالنسبة للمواطنين، ومنعاً لحدوث أزمة مفتعلة بهذه السلعة الاستراتيجية المهمة، حيث يوجد مضرب خاص بالمحافظة يقوم بتلبية احتياجات المواطنين من الأرز الأبيض واستلامه من المزارعين ببورسعيد.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة تموين بورسعيد أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وأمرت النيابة العامة من خلال قرارها تسليم الأرز إلى مضرب بورسعيد وبيعه على ذمة الفصل فى القضية وإيداع المبلغ خزينة المحكمة.