الأقصر تشهد نجاحا كبيرا بتبطين الترع بـ500 كيلو متر لتحسين رى 317 ألف فدان

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر العمل على قدم وساق يوميًا فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو المشروع القومى لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها مشروعات تبطين الترع فى المدن المختلفة والتى تتم تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أن مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع محافظات مصر، والذى يساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفرًا فى مياه الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنويًا.

وضمن المشروع القومى لتبطين الترع عادت المياه إلى مجاريها وارتوت الأراضى الخصبة وغمرتها المياه، لتفيض بأجود المنتجات الزراعية دون هدر فى المياه كما كان يحدث فى السابق، وهو ما تحقق من خلال المشروع القومى لتبطين الترع الذى بدأ فى عام 2019 بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن مبادرة حياة كريمة للمساهمة فى زيادة الرقعة الزراعية.

وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن محافظة الأقصر كان لها نصيب كبير من هذا المشروع الذى وصلت تكلفته إلى ما يقارب المليار ونصف المليار جنيه، مؤكدًا على أن المشروع القومى لتبطين الترع يتضمن تبطين ما يقارب من 500 كيلو متر من مساحات 110 ترع بالمحافظة، حيث أن المشروع بدأ تنفيذه بالأقصر نهاية عام 2019 وما زال مستمر بمعدل إنجاز سنوى بلغ 100 كيلو متر فى العام بنسبة تنفيذ تجاوزت 70%.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، لاقى استحسان وإشادة الأهالى والمزارعين بالأقصر لفوائده الكبيرة فى توفير المياه ووصولها بشكل أسرع، وذلك بعد إزالة الشوائب والحشائش وتقليل تكلفة الصيانة، فضلًا عن توسعة الطرق والحفاظ على المظهر العام بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى للمشروع.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أن المشروع يخدم عشرات الآلاف من المزارعين حيث يسهم فى تحسين رى أكثر من 317 ألفا و181 فدانا منهم 16 ألفا و860 فدانا بمدينة أرمنت و257 ألفا 726 فدانا فى مدينة إسنا، من خلال فوائد متنوعة للمشروع تتمثل فى ترشيد المياه وحل مشكلة وصول المياه إلى الأراضى الواقعة على نهايات الترع، ومنع الرى فى غير المناوبات ووصول المياه لجميع زراعات المزارعين بصورة سهلة وبسيطة دون عوائق أو تلوث، وتوسعة الطرق أثناء التبطين عن طريق ضم الترعة قليلًا من الجانبين، وحمايةً صحة أهالى المناطق المحيطة بالترع بإزالة القمامة والمخلفات الموجودة على حواف الترع لمنع وجود الحشرات وانتشار الأمراض، وكذلك تحسين الصرف وحل مشكلة غمر الأراضى بالمياه وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المياه للعمل على تحقيق زيادة كبيرة فى إنتاج المحاصيل الزراعية بما يمثل أحد أركان خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعى بشكلٍ خاص.



الاعمال الجارية في تبطين الترع



الأقصر كان لها نصيب كبير من هذا المشروع



تبطين الترع بإجمالى 500 كيلو متر لتحسين رى 317 ألف فدان



متابعات يومية للعمل فى مشروع تبطين وتأهيل الترع



مشروعات تبطين الترع فى مدن الأقصر



نجاحات مشروع تبطين الترع بالأقصر







