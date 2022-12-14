استمرار القوافل العلاجية تزامنا مع حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار عمل القوافل الطبية تزامنا مع حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتوقيع الكشف الطبي على 2600 مريض في قافلتين بقرية كفر عطا الله وجزيرة بلي التابعتين للإدارة الصحية ببنها، مشيراً أن القوافل الطبية تأتى تحت رعاية محافظ القليوبية، ووزير الصحة والسكان، وإشراف مدير عام القوافل العلاجية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن أعمال القافلة استمرت لمدة 4 أيام، حيث تم تنفيذ القافلة الأولى بقرية كفر عطا الله يومي السبت والأحد 10 و 11 ديسمبر الجاري، وقد أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 1532 مواطن ومواطنة، بالإضافة لإجراء الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية ل 151 حالة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ل89 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى تحويل 9 حالات ما بين استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو حالات تحتاج عمليات جراحية.

كما تم إجراء القافلة الثانية بقرية جزيرة بلي، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 13 14 ديسمبر الجاري، حيث تم فحص 1068 حالة، وإجراء الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية ل 65 حالة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ل80 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى تحويل 8 حالات لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف، أن القافلة شملت برنامج توعوي للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرى عن بعض المواضيع الهامة للتوعية بالأمراض في فصل الشتاء والإجراءات الوقائية أثناء الفصل الدراسي للحفاظ على أبنائنا الطلاب.

وأشارت الدكتورة مفيدة رجاء، منسق القوافل الطبية بالقليوبية، إلى أن القوافل ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها "الباطنة والأطفال والجراحة والمسالك البولية والعظام والرمد والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والجلدية والأسنان"، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة بالمجان حيث قام بالكشف الطبى على أهالى القرية فريق طبى متكامل من كبار الأخصائيين.