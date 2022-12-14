ألمانيا تسهم بـ400 ألف يورو في مهام منظمة حظر الأسلحة في سوريا

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ساهمت حكومة جمهورية ألمانيا بمبلغ 400 ألف يورو في الصندوق الاستئماني لمهام سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).



وأوضح بيان أصدرته منظمة حظر الأسلحة على موقعها الرسمي عبر الإنترنت الثلاثاء أن هذه المساهمة ستستخدم من أجل القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وتوضيح الحقائق المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، وفقا للقرارات ذات الصلة لأجهزة صنع القرار التابعة للمنظمة.



وأضاف البيان أنه تم إضفاء الطابع الرسمي على المساهمة الطوعية الثلاثاء في حفل توقيع أقيم بين الممثل الدائم لألمانيا لدى المنظمة، توماس شيب، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.



وقال السفير توماس :" تشيد ألمانيا بمهنية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحيادها في التحقيق في استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، ومن أجل السماح باستمرار العمل المهم لبعثات سوريا، تقدم ألمانيا مجددا مساهمة طوعية للصندوق الاستئماني ذي الصلة، وهذه المرة تصل إلى 400 ألف يورو ".



وصرح المدير العام أرياس قائلاً: "إنني أعرب عن خالص تقديري لألمانيا على دعمها المالي والسياسي لمهمة المنظمة في القضاء على هذه الأسلحة بشكل دائم وستدعم هذه المساهمة المنظمة في مواصلة عملها بشأن ملف الأسلحة الكيميائية السوري والتمسك بقواعد ومبادئ اتفاقية الأسلحة".



وحتى الآن ساهمت ألمانيا بأكثر من 12.5 مليون يورو في ثمانية صناديق استئمانية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الصندوق الاستئماني لمركز الكيمياء والتكنولوجيا والصندوق الاستئماني للبعثات السورية.