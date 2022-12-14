أسعار النفط تسجل 80.50 دولار لبرنت و75.12 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 80.50 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.12 دولار.

وقال أنور القاسم، الخبير الاقتصادي، إن النفط والغاز لهما أهمية كبرى لدى الدول الصناعية الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مرجعًا الخلاف بشكل رئيسي إلى اختلاف مستوى أهمية مصادر الطاقة من دول إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 12 دولة أوروبية تخشى من تأثيرات وضع سقف لأسعار النفط الروسي على أوضاعها المالية، مشيرًا إلى أن تباين السياسات في البلدان الأعضاء لا يزال عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق بشأن قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.

وأكدت شركة توتال انيرجيز الفرنسية بدء التحضيرات للتنقيب عن النفظ في البلوك 9 بالمياه اللبنانية، موضحا أن الشركة ستقوم خلال النصف الأول من العام المقبل بالتحضيرات اللوجستية وبناء القدرات البشرية للقيام بعمليات الحفر والتنقيب.

وقال المدير التنفيذي للشركة الفرنسية باتريك بوياني - حسبما أوردت صحيفة (النهار) اللبنانية الثلاثاء، إن العمل يجري حاليا على إعداد البئر بمشاركة أكثر من 10 موظفين، مشيرا إلى أن فريق العمل سيصل إلى 20 موظفا في لبنان بحلول شهر مارس المقبل.