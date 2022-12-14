أسعار الذهب اليوم بعد رفع الفائدة 0.5% في أمريكا

كتب - إسلام سعيد

ننشر سعر الذهب في مصر والبورصة العالمية وذلك بعد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%، حيث سجل السعر العالمي للذهب هبوط 0.33% لتسجل الأونصة 1803 دولار مقابل 1811 دولار.

ورفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأربعاء 14 ديسمبر2022 سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا، وأكد الفيدرالي أن مكافحة التضخم لم تنته بعد على الرغم من بعض المؤشرات الواعدة مؤخرًا.

تماشياً مع التوقعات، صوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة على تعزيز معدل الاقتراض لليلة واحدة نصف نقطة مئوية، مما يجعله يصل إلى مستوى يتراوح ما بين 4.25٪ و 4.5٪، وحطمت تلك الزيادة في أسعار الفائدة سلسلة من 4 ارتفاعات متتالية في الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها.

أما عن سعر الذهب في مصر، فقد تحركت مسجلة صعود إلى 1725 جنيها للجرام عيار 21 وبلغ سعر 18 حوالي 1479 جنيها وبلغ عيار24 سعر 1971 جنيها وأخيرا الجنيه الذهب 13800 جنيها للجرام