أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-12-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14-12-2022.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مصر بني سويف للأسمنت، راية القابضة للاستثمارات المالية، بي أي دي-البدر للبلاستيك، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، جي بي أوتو، كونتكت المالية القابضة، أم بي للهندسة.

البورصة تربح 13.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 984.744 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.3 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.05%، والعرب على 12.19%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 54.7 مليون جنيه، 143.7 مليون جنيه، 304.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 150 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 346.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 2665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 18384 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 6326 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 3664 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.73%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.99%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.905 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.38%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 33.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.68%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 5.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.57%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 57.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.04%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 3.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.22%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 14.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.49%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 55.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.47%.