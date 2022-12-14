اليوم السابع
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أبرد اللحظات فى التاريخ.. الحرارة تصل لـ61 درجة تحت الصفر فى هذه المدينة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:55 م
أبرد اللحظات فى التاريخ.. الحرارة تصل لـ61 درجة تحت الصفر فى هذه المدينة أبرد اللحظات في التاريخ تسجل بمدينة أويمياكون
كتب محمود راغب

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه فى الوقت الذي فيه درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية ومن المتوقع أن تسجل اليوم 25 درجة مئوية،  نجد أن مدينة أويمياكون الروسية سجلت يوم 12 ديسمبر درجة حرارة ( 61- ) درجة مئوية. 
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هذه الدرجات تعد واحدة من أبرد اللحظات في التاريخ المسجل في هذا الجزء من العالم في بداية فصل الشتاء، موضحة أن أويمياكون تعد أبرد منطقة مأهولة في العالم. 
 
وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، كشف أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء مع فرص أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري.
 
وأشارت صور الأقمار الصناعية ، إلى أنه بالنسبة لدرجة حرارة القاهرة الكبرى فهى أعلى من معدلاتها بمقدار من (درجة الى درجتين مئوية)  بالنسبة لهذا الوقت من العام .
 
وتابعت : متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى  درجة حرارة عظمى 25 درجة مئوية  والسواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وشمال الصعيد 26 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.
 
 
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