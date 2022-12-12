ياقوتيا الروسية تسجل درجة حرارة 70 تحت الصفر

كتب- وكالات

سجل خبراء الأرصاد الجوية في ياقوتيا الواقعة في أقصى الشرق الروسي، 59 درجة تحت الصفر في أويمياكون، كما وصلت درجة الحرارة في بعض القرى هناك إلى نحو 70 تحت الصفر.

ووفقا للموقع الإلكتروني لإدارة جمهورية ياقوتيا للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي (UGMS)، انخفضت درجة الحرارة في ياقوتيا، إلى أقل من 45 درجة، وكان الصقيع الأشد في أويمياكون، أحد أكثر الأماكن برودة على وجه الأرض.

وفي نقطة مراقبة أويمياكون Oymyakon، انخفض مقياس الحرارة إلى 59 درجة تحت الصفر.

وقال بعض النشطاء إن درجة الحرارة وصلت في بعض المناطق الريفية في ياقوتيا إلى درجة سبعين تحت الصفر.