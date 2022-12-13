6 آثار جانبية للإفراط فى شرب الصودا الدايت

كتبت إيناس البنا

استهلاك الكثير من الصودا الدايت يمكن أن يكون أكثر ضررا على الصحة، المشروبات الغازية الدايت هي مشروبات يتم تسويقها على نطاق واسع والتي تدعي أنها لا تحتوي على سعرات حرارية ولا تحتوي على السكر ، على عكس المشروبات الغازية التقليدية.

عادة ما يتم تحليتها باستخدام المحليات الصناعية أو بدائل السكر، ومن المعروف أن بدائل السكر هذه والمواد المضافة الأخرى في صودا الدايت آمنة للاستهلاك البشري، ومع ذلك ، فإن زيادة صودا الدايت التي تتجاوز تعليمات التقديم المقترحة يمكن أن تكون ضارة بالصحة.

فيما يلى وفقا لموقع " health" نناقش الآثار الجانبية التي يمكن أن تسببها شرب الصودا الدايت الزائد، فيما يلي الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تظهر بسبب تناول كميات كبيرة من الصودا الدايت:

1تغير صحة القناة الهضمية



هناك العديد من الأسئلة المتعلقة بسلامة بدائل السكر، تشمل بدائل السكر الشائعة الاستخدام في صودا الدايت الأسبارتام ، وأسيسولفام البوتاسيوم ، والسكرالوز.

تشير العديد من الدراسات إلى أن هذه المركبات تستنفد بكتيريا البروبيوتيك المفيدة الموجودة في الأمعاء. ربط البحث المنشور في PLOS ONE بين Acesulfame K وميكروبيوم الأمعاء التالف.

الأسبارتام هو بديل محلي آخر شائع الاستخدام يضر ميكروبيوم الأمعاء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حدوث الإمساك وانتفاخ البطن وعسر الهضم.

2 يسبب الصداع



أشارت الأبحاث المنشورة في مجلة Nutritional Neuroscience إلى وجود علاقة قوية بين استهلاك الأسبارتام والصداع. يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من صودا الدايت إلى الآثار الجانبية التالية:

في بعض المشروبات الغازية المخصصة للحمية ، يوجد الكافيين بكميات كبيرة، تشمل الآثار الجانبية لتناول الكثير من الكافيين ما يلي :غالبًا ما يشتكي الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الصودا الدايت من الصداع والصداع النصفي الذي يمكن أن يعزى إلى كل من الكافيين والمحليات الصناعية.

3 انخفاض كثافة المعادن في العظام



وجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن الأشخاص الذين تناولوا المشروبات الغازية كانوا عرضة لكسور العظام.

قد لا يكون استهلاك الكثير من صودا الدايت ضارًا مثل الصودا العادية، لكنها لا تزال قد تغير كثافة المعادن في العظام على المدى الطويل، أشارت دراسة أخرى أجريت على النساء إلى أن الدايت صودا قد تزيد من حدوث هشاشة العظام.

4 قد يؤثر على صحة القلب



تم ربط استهلاك الكثير من صودا الدايت بزيادة مخاطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي ، بما في ذلك مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.

ربطت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب السريري كلاً من الصودا الدايت والصودا العادية بحدوث السكتات الدماغية وخطرها. هناك جدل واسع حول ما إذا كانت هذه الآثار الجانبية مرتبطة بالمحليات الصناعية أم لا.

5 زيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر



يتحكم الدماغ في الرغبة الشديدة في تناول السكر. يمكن أن يكون للاستبدال المفاجئ للمشروبات السكرية بصودا الدايت تأثير سلبي على الرغبة الشديدة في تناول السكر.

قد يؤدي انخفاض مستوى السكر في الدم إلى اشتهاء السكر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، البحث مختلط في هذا الصدد ، ويعتقد أن بدائل السكر قد تلعب دورًا غير مباشر في تنظيم الجلوكوز في الجسم.

6قد يتلف مينا الأسنان



يمكن للألوان الاصطناعية والإضافات والمحليات إتلاف مينا الأسنان. يمكن أن يرتبط تناول كميات زائدة من صودا الدايت بانخفاض كثافة المعادن في الأسنان ، وحدوث تسوس الأسنان والجير ، وانخفاض قوة الأسنان

غالبًا ما تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في المشروبات الغازية الخاصة بالحمية في تآكل المينا ، مما قد يكون ضارًا للغاية بالصحة، يرتبط تناول كميات زائدة من صودا الدايت بالعديد من الآثار الجانبية التي يمكن ربطها بالإضافات الكيميائية الموجودة فيها.

على الرغم من أنه يمكن الاستمتاع بالمشروبات الغازية الدايت كمشروب منعش وأفضل من المشروبات السكرية، إلا أنه يجب مراعاة أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يكون ضارًا. اقرأ الملصق الغذائي الموجود على زجاجات وعلب الصودا الدايت بعناية قبل شرائها.

إذا كنت تعاني من اضطرابات في الكلى أو القلب، فاستشر طبيبك لمعرفة ما إذا كانت المشروبات الغازية الخاصة بالحمية آمنة لك أم لا.