اعرف كيف يؤثر شرب الصودا الدايت على جسمك

كتبت إيناس البنا

الصودا الدايت أصبحت ذات شعبية متزايدة، وذلك للترويج لها على أنها تحتوى على صفر سعرات حرارية وسكر، وعدم وجود السكر والسعرات الحرارية يجعلها اختيارًا جيدًا ويمكن أن يستهلكه الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو يتبعون نظامًا غذائيًا صارمًا لأنه لن يضيف إلى عدد السعرات الحرارية الخاصة بك.

ووفقا لتقرير موقع clevelandclinic على الرغم من أنها لا تضيف إلى عدد السعرات الحرارية، إلا أن شرب هذه المشروبات يمكن أن يؤدى إلى حالات صحية أخرى ويوصى بشرب كمية محدودة فقط من هذه المشروبات.

آثار شرب الصودا الدايت



يمكن أن تساعد فى إدارة سكر الدم

لا تحتوى المشروبات الغازية الخاصة بالحمية على السكريات، وبالتالى فإن شرب هذا المشروب لا ينبغى أن يؤدى إلى ارتفاع السكر، أيضًا بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكرى، تعد المشروبات الغازية الدايت خيارًا أكثر أمانًا.

قد تجعلك تشعر بمزيد من النشاط

يمكن أن يكون هذا شيئًا جيدًا وسيئًا، بعض مشروبات الحمية الغازية تحتوى على مادة الكافيين التى يمكن أن تمنحك الطاقة، ومع ذلك إذا كنت تشرب هذه الصودا فى وقت متأخر من اليوم، فقد ينتهى بك الأمر إلى اضطراب دورة نومك.

قد تؤدى إلى إتلاف العظام

تحتوى المشروبات الغازية الخاصة بالحمية على حمض الفوسفوريك الذى يمكن أن يؤدى إلى اختلال فى نسب المعادن ويمكن أن يؤدى إلى تسوس العظام والكسور وهشاشة العظام.

قد تضيف إلى وزنك

تحتوى هذه المشروبات على محليات صناعية قد تزيد وزنك لأن هذه المحليات يتم هضمها فى الجسم بشكل مختلف عن السكريات الطبيعية.

يمكن أن تجعل براعم التذوق لديك تدرك أن هذا ليس سكرًا حقيقيًا

نظرًا لأن هذه المحليات تتذوق طعمًا مختلفًا عن السكريات الطبيعية، فقد تعتاد براعم التذوق لديك بمرور الوقت على ذلك، وقد يؤدى ذلك أيضًا إلى تغيير تفضيلات ذوقك.