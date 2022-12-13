5 علامات تدل على أن جسمك ودماغك يعانيان من الإجهاد

كتبت إيناس البنا

الإجهاد هو شعور معقد وقد يكون من الصعب فهم مدى عمق الجذور، قد لا يدرك بعض الناس أن الإجهاد هو الذي يسبب كل مشاكلهم الجسدية والعقلية. يبدأ جسدنا ودماغنا أيضًا في التكيف والأداء بطريقة لا تدرك حتى نفسنا تلك العلامات التي تصرخ ، "أنت شخص مرهق بشكل مزمن."

النظر باستمرار إلى هاتفك

النظر إلى هاتفك أو فحص هاتفك باستمرار طوال الوقت يصرخ أن الشخص متوتر، في بعض الأحيان ، قد لا يكون الشخص على دراية بهذه العلامات.

التفكير الزائد عن اللازم

هل هناك أوقات لا تتحكم فيها مطلقًا في أفكارك، والتي تبدأ بشكل بسيط ثم تبدأ في التصاعد إلى شيء مظلم؟ هذه علامة كلاسيكية على أن الشخص أصبح عبداً للتوتر غير قادر على السيطرة عليه.

انتقاد نفسك باستمرار

الشخص الذي يتعرض للتوتر يكون أيضًا غير واثق جدًا من نفسه والعكس صحيح.

مقارنة نفسك بالآخرين

علامة أخرى على عدم الثقة التي تنتج عن التوتر هي مقارنة الذات بالآخرين، هذا يمكن أن يزيد فقط من مستوى التوتر لديهم، قد لا يكون الشخص المعني على علم بالسبب وراء قيامه بذلك، هذا هو مدى عمق الجذور التي يمكن أن تكون التوتر.

التعب المزمن

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى الإرهاق الجسدي، إنه يستنزف أولاً طاقة حالتك العقلية ومن ثم سيؤثر عليك جسديًا، يمكن أن تكون دائمًا نعسانًا ومتعبًا وغير منتج وغير راغب في العمل.