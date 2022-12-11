جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والهواتف

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة زكريا حسب الله المدير العام، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والقانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى، كانت فى الإدارة الثانية برئاسة محمد الدمرداش مدير الإدارة بالإنابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار برجامو على رحلة طيران العربية، اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على الطاهر مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات مختلفة و متكررة.

وبالعرض على عمرو شعبان مدير الحركة قام بتكليف مجدى عزت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 255 عبوة من أدوات ومستحضرات التجميل المختلفة داخل حقائبه.

واشترك فى الضبط والتحريز سيد فؤاد، ومحمد عدلى، وشيماء على، ومحمد حسن وسامى سليمان وعلى فهمى بالأمن الجمركى.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة عبد العظيم حماده مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران شركة العربية، اشتبه محمود أحمد عبد الرؤوف مأمور الجمرك فى إحدى الراكبات اثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظراً لإرتباك الراكبة الشديد.

بالعرض على عبد العظيم حماده مدير الإدارة قرر إستدعاء الرقيب إيمان سعد سعيد من إدارة تأمين الركاب لبتفتيش الراكبة ذاتياً فتبين وجود 35 هاتف محمول ماركة ايفون على جسد الراكبة أسفل الملابس.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات مصطفى محمد فاضل وهانى احمد عفيفى و على شرقاوى مأمورى الجمارك، تحت اشراف مصطفى على مدير الحركة، ومحمود محمد سليمان مدير الحركة بحضور على فهمى بالأمن الجمركي.

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقم 70 و71 لسنة 2022 .