10 مشروعات تعليمية ومركز طب أسرة ومحطة مياه جديدة ورصف للطرق بمركز المحلة

شهدت قاعة المناسبات التابعة للشئون الإجتماعية بقرية شبرابابل بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة بنطاق الوحدة و شرح مشروعات المبادرة بالوحدة المحلية لقرية شبرابابل و توابعها.
بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية و اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى و المحاسب صلاح حشيش نائب رئيس المدينة و الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة و المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية و التعليم و المهندسة رانيا رفعت منسقة مبادرة حياة كريمة بمركز المحلة و الدكتورة جيهان الذهبي و عبد الوهاب الحضرى المكتب الفنى بمحافظة الغربية و الدكتورة زينب سامى منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية و بمشاركة أهالى قرية شبرابابل و توابعها قرى الكمالية و كفر فيالة و كفر حجازى.
تم خلال اللقاء إجراء العديد من الحوارات و المناقشات و الإستماع لمطالب المواطنين و تم التأكيد لأهالى القرية أنه سيتم خلال أعمال المبادرة إنشاء 10 مشروعات تعليمية تضم أعمال توسعات و إحلال و تجديد و إنشاء مدارس جديدة و سيتم إقامة محطة مياة جديدة بعزبة بربر سوف تخدم القطاع الجنوبى بالكامل لمركز المحلة ( صفط تراب و شبرابابل و الهياتم ) و سيتم إقامة مركز طب أسرة كامل يقدم الرعاية الصحية و وحدة إسعاف كما سيتم رصف جميع الطرق الرئيسية الرابطة بين قرية شبرابابل و الوحدات المجاورة هذا بجانب الخدمات الأساسية التى تقدمها المبادرة من مياه الشرب و الصرف الصحى و شبكات الإتصالات و الغاز الطبيعى والكهرباء
يذكر أنه شارك فى الحضور المهندس عبدالقادر حراز الإدارة المركزية لشركة مياه الشرب بالغربية و محمد راضى مدير إدارة التضامن بمركز المحلة و زغلول طه القائم بعمل رئيس وحدة شبرابابل
أحمد عطا نائب محافظ الغربية
الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة بالغربية
الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة بالمحلة
الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة فى المحلة
جانب من الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة
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