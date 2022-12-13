وكيل صحة المنوفية يفاجئ عددا من المستشفيات بزيارات تفقدية

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مرورية مفاجئة على كل من مستشفى سرس الليان العام ومجمع مستشفيات منوف، رافقه الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات.
حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الأقسام الداخلية وقسم الأشعة، والكلى الصناعى والحضانات ووحدة قسطرة القلب ومتابعة التجهيزات الموجودة لتشغيل الوحدة بعد الانتهاء من العمل بها وباقي الأقسام.
كما حرص وكيل الوزارة علي تفقد الصيدليات وتوافر الأدوية والمستلزمات بها، كما تابع اعمال الصيانة ورفع الكفاءة، وما تم من تطوير كما تابع عمل اللجان بالمستشفيات وملاحظات إدارات الإشراف والمتابعة بالمديرية ومدي تطبيقها في كل منهما.
كما استطلع وكيل الوزارة آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ورافقه في المرور مديرو المستشفيات التي تم المرور عليها ومدير إدارة سرس الليان ومديرة إدارة منوف الطبية.
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