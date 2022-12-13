اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:38 م
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وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد فعاليات معسكر التقييم الكشفى بمدارس المحافظة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:13 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد فعاليات معسكر التقييم الكشفى بمدارس المحافظة وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المعسكر الكشفي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فعاليات المعسكر الكشفي المقام بمدرسة الشهيد عزت الشافعي، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لتقييم المرشدات على مستوى الجمهورية.
 
جاء ذلك بحضور لجنة من الإدارة العامة للتربية الرياضية، ووائل بشتة، موجه عام التربية الرياضية، وسلوى السبكي، موجه أول مركزي وتوجيه التربية الرياضية إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهاني حمدان،  مدير غرفة عمليات المديرية، وإبراهيم البلاصي مدير المدرسة وتوجيه التربية الرياضية، وتم إجراء  التقييم علي يومين اليوم الأول إدارة سيدى سالم وإدارة بيلا واليوم التالي إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.
 
وأشاد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالعروض الكشفية التي تشهدها التقييم، موجها الشكر للطلاب المشاركين.
 
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المعسكر الكشفي
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المعسكر الكشفي

جانب من تفقد وكيل الوزارة
جانب من تفقد وكيل الوزارة

مدارس بيلا
مدارس بيلا

المعسكر الكشفي للتربية والتعليم
المعسكر الكشفي للتربية والتعليم

 


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