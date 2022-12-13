وزير خارجية إيطاليا: سنساعد أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة فى فصل الشتاء

كتب- وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجانى، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا أرسلت مساعدات طبية إلى أوكرانيا وستساعد فى ترميم البنية التحتية، بدءاً بالمستشفيات.

وكتب تاجانى فى صفحته على "فيسبوك"، أثناء وجوده فى باريس، حيث يُعقد مؤتمر دولى حول المساعدات لأوكرانيا: "ستكون أوكرانيا وشعبها دائماً قادرين على الاعتماد على دعم إيطاليا".

وأضاف: "لم ندخر جهدا منذ بداية الصراع. الدعم العسكري، وإرسال المواد الأساسية، بدءا بالأدوية والإمدادات الطبية والأموال والخدمات اللوجستية لمساعدة السكان، مثل الخيام والأسرة ومستلزمات النظافة".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آسكانيوز" عن وزير الخارجية الإيطالي، قوله إن "الشركات الإيطالية على استعداد لتقديم مساهمتها، كما يفعلون في الواقع، في المقام الأول في صناعة الطاقة، لأن المواد التي نرسلها، عشرات الأطنان من المواد الكهربائية، تُستخدم لاستعادة أنظمة الطاقة في أوكرانيا".

وأردف "أرسلنا المولدات والمحولات وكل ما يحتاجه سكان أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء البارد بشكل خاص".