وزيرة التضامن ومحافظ الأقصر يشاركان فرحة أهالى قرية الفارسية بـ30 منزلا و30 مركب صيد

وبدأت زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، الثلاثاء، زيارة لمحافظة الأقصر، بلقاء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر والدكتور ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وكرم صبرى محمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.

وخلال زيارتها لقرية الفارسية شهدت وزيرة التضامن الإجتماعي برفقة محافظ الأقصر، احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية بافتتاح قرية الفارسية مركز إسنا بالأقصر بعد إعادة إعمارها وتطويرها ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، كما تشهد زيارة الوزيرة مناقشة سير أعمال المشروعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة والوقوف على أهم التحديات التي قد تواجه تنفيذها.

وفي هذا الصدد يقول محمد عبد الجليل، مدير مشروعات مؤسسة صناع الخير للتنمية، إنه تم الانتهاء خلال 4 أشهر فقط منذ شهر يوليو الماضي حتى نوفمبر المنصرم، من هدم وإعادة بناء وتشطيب 20 منزلا وإعادة إعمار وتأهيل وترميم ورفع كفاءة 10 منازل، بكامل المفروشات الخاصة بهم ضمن مبادرة "حياة كريمة" وتم تسليمها اليوم لأصحابها في حضور وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيري، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى.

ومن جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن جهود تطوير قرية الفارسية بإسنا في الأقصر، تحقق الاستدامة بكل أهدافها، حيث تعد البنية الأساسية والسكن الكريم من المحاور الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وأن فيها تم استثمار كوادر محترفة وخبرات تقنية جيدة في تنميتها وتطويرها وتحسين ودعم حياة المواطن فيها، مشيراً إلى أن المنازل التي جرى تسليمها، تمت بعد إعادة إعمارها حيث كان بها منازل متهالكة، كما تضمنت أخرى منها إعادة الإعمار بالهدم الكامل للمنزل القديم وبناء الجدران والسقف بالخرسانة وعمل المحارة والأبواب والشبابيك والمحارة والدهانات والحمام والمطبخ وعمل وصلات مياه وسباكة وكهرباء ثم فرش المنازل بأثاث كامل.



افتتاح اعادة تطوير 30 منزل بقرية الفارسية



افتتاح المنازل الجديدة بقرية الفارسية



الوزيرة تتفقد منازل قرية الفارسية عقب تطويرها



الوزيرة ومحافظ الأقصر يشاركان فرحة أهالى قرية الفارسية



جولة الوزيرة داخل منازل القرية



قص شريط افتتاح المنازل الجديدة بالقرية