وزيرة التضامن تفتتح قرية الفارسية بإسنا بعد إعادة تطويرها ضمن حياة كريمة

كتب مدحت وهبة

تجرى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، زيارة لمحافظة الأقصر، حيث تستهلها بلقاء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر والدكتور ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والآمان الاجتماعي، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وكرم صبرى محمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.

ومن المقرر أن تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الأقصر احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية بافتتاح قرية الفارسية مركز إسنا بالأقصر بعد إعادة إعمارها وتطويرها ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وستشهد الزيارة مناقشة سير أعمال المشروعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة والوقوف على أهمالتحديات التى قد تواجه تنفيذها، ثم يتوجهان عقب ذلك إلى قرية الفارسية بإسنا.