هيئة الرقابة الإدارية بدمياط تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد

انعقدت، اليوم الثلاثاء، بقاعة فاروق شوشة للاحتفالات الكبرى الندوة التي ينظمها مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط بالتعاون مع جامعة دمياط، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك في حضور الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة و العميد عادل الشناوي رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط المقدم مصطفي نجيب عضو هيئة الرقابة الإدارية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس وأمين عام الجامعة ومديري العموم بالجامعة، واتحاد طلاب الجامعة، وعدد من طلاب وطالبات الجامعة، وعدد من أعضاء رابطة الخريجين بالجامعة ( تحت الإنشاء).

وقد بدأت الندوة بالسلام الوطني، ثم آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة الذي رحب خلالها بالحضور الكرام.

كما وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية لما لعبته من دور رئيسي في مكافحة الفساد ونشر قيم ومفاهيم الشفافية والنزاهة.

عقب ذلك، جاءت كلمة العميد عادل الشناوي رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والذي تناول خلالها الملامح العامة لما تبنته الدولة من جهود لمكافحة الفساد إدراكًا من الدولة المصرية بخطورة الفساد كمعوق أساسي للتنمية المستدامة وعقبة في سبيل الإصلاح الإداري والحكم الرشيد.

كما استعرض العميد عادل الشناوي خلال المحاضرة الرئيسية بالندوة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد.

وقدم العميد عادل الشناوي عرضًا تقديميًا عن تعريف الفساد، الأجهزة الرقابية من منظور الدستور المصري ، دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد ، أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 .

كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مكافحة الفساد " والذي تضمن العديد من جهود هيئة الرقابة في مكافحة الفساد وما خصصته من دعم على جميع الأصعدة، وكذلك أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030. عقب ذلك فتح باب المناقشة والحوار.

جدير بالذكر أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2014 تم إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية من مقر هيئــة الرقابـة الإداريــة وهو التاريخ الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد تأكيدًا على الإرادة السياسية الداعمة لمؤسسات الدولة المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتم إنشاء اللجان التنفيذية المنوط بها تنفيذ ومتابعة الأهداف والسياسات التي تضمنتها الاستراتيجية.

و بتاريخ 9 ديسمبر 2018 الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذى صادف اليوم الختامي لمنتدى إفريقيا 2018 تفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019 ضمن القرارات الختامية للمنتدى.