نقابة صيادلة الإسماعيلية تمنح درع النقابة لوكيل وزارة الصحة تقديرا لجهوده

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت نقابة الصيادلة الفرعية بالإسماعيلية برئاسة الدكتور صفوت عبد المقصود احتفالية تحت شعار، يوم الصيدلى الإسماعيلى.

حضر الحفل الدكتور ناصر، مندور رئيس جامعة قناة السويس، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ريم مصطفى، مساعد وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد المصرى نقيب المهندسين وأسر الصيادلة بإدارات الصيدلة بمديرية الصحة ومستشفى جامعة قناة السويس، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وصيدليات عامة وخاصة.

وخلال الحفل منح الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية درع النقابة للدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة تقدير لتعاونه المثمر ولمجهوداته فى خدمة القطاع الطبى بالمحافظة ولدعمه الدائم لشباب الصيادلة.

وفى تقليد سنوى شهد حفل "يوم الصيدلي الإسماعيلي" تكريم الصيادلة الجدد، والحاصلين على الدرجات العلمية والمتميزين وأسر وابناء الصيادلة المتفوقين دراسيا ورياضيا ،بجانب تكريم الزملاء ممن بلغوا سن المعاش والموظفين المثاليين.